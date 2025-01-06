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Ротенберг сравнил журналистов с фашистами после победы СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сравнил журналистов с «фашистами». Он заявил об этом на пресс-конференции после победы СКА над подмосковным «Витязем» (5:2).

Ротенберг сравнил журналистов с фашистами после победы СКА
Фото: Роман Ротенберг. Скриншот из видео

Ротенберг выразил недовольство тем, что спортивные СМИ публикуют критические статьи о петербургском клубе  «исподтишка в 5 утра». Тренер сравнил это с ночными атаками фашистов на СССР во время Великой Отечественной войны.

«Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать – ночью. Как немецкие фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днем и все-таки в глаза», — прокомментировал Ротенберг.

Напомним, что на «СКА Арене» 5 января состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал подмосковный «Витязь». СКА одержал волевую победу со счетом 5:2.. В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает четвертое место, набрав 54 очка.

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