Петербургский метрополитен ищет подрядчика для ремонта станции метро «Обухово»

Станцию метро «Обухово» закроют на капитальный ремонт. Петербургский метрополитен объявил аукцион на поиск подрядчика для разработки проектной и рабочей документации, необходимый для проведения работ. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен 28 декабря, а итоги конкурса подведут 20 января. Начальная стоимость работ составляет 45,1 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, вся проектная документация должна быть готова к 31 июля 2026 года. В рамках капитального ремонта планируется восстановление эксплуатационных характеристик строительных конструкций наклонного хода, а также ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, натяжной камеры и камеры станционного затвора.

Всего к 2028 году в Петербурге планируется поочередно отремонтировать семь станций метро. На данный момент, с 1 июня 2024 года, на год закрыта на капитальный ремонт станция «Удельная». В 2025 году запланировано закрытие на реконструкцию станций «Озерки» и «Парк Победы».