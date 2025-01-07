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Тренер сборной России раскрыл размер своей пенсии

Тренер вратарей национальной команды России по футболу Виталий Кафанов раскрыл размер своей пенсии, которая составляет 28 тысяч рублей.

Тренер сборной России раскрыл размер своей пенсии
Фото: скриншот видео

Он отметил, что, несмотря на то, что из своей зарплаты он отдавал государству значительно больше, его пенсия могла бы быть более достойной. Кафанов пояснил, что существует некий потолок, выше которого выплаты не предусмотрены.

Тренер добавил, что планирует продолжать свою тренерскую деятельность до тех пор, пока у него будут силы. Ранее Кафанов работал тренером вратарей в футбольном клубе «Рубин» и в национальной сборной Казахстана, а сейчас совмещает эти обязанности в клубе «Ростов» и в составе сборной России.

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