В России ввели новые стандарты для номеров автомобилей

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые стандарты для государственных регистрационных знаков на автомобили. Согласно обновленным требованиям, все номера должны содержать графическое изображение российского флага, а «безфлаговые» варианты больше не будут допустимы. Это решение было принято в рамках обновления ГОСТа.

Стоит отметить, что «бесфлаговые» номера были в обращении в России в 1993-1994 годах, однако с 2020 года регистрационные знаки снова стали обязательными с изображением триколора. В 2020 году ГИБДД разрешила заказывать номера в «специализированных организациях», что привело к популярности «бесфлаговых» вариантов среди автомобилистов. Стоимость таких комплектов колебалась от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Несмотря на введение новых стандартов, езда на автомобилях с «безфлаговыми» номерами не будет считаться нарушением после утверждения поправки в ГОСТ. Таким образом, водителям не стоит беспокоиться о возможных штрафах за использование старых регистрационных знаков.