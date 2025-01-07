Что ждёт Россию в 2025: в Сети нашли пророчества Жириновского наступивший год

В интернете вновь обсуждают предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, согласно которым в 2025 году произойдет «объединение русского мира в границах СССР». Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с записями политика, в которых содержатся его прогнозы на будущее. В них говорится: «2025 – объединение русского мира в границах СССР как минимум».

Кроме того, в записях Жириновского упоминается, что в 2040 году произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов отметил, что почерк политика напоминает «почерк врача» и является сложным для расшифровки, что добавляет интриги к его предсказаниям.

Ранее президент России Владимир Путин высказывался о прогнозах Жириновского, утверждая, что они имеют свойство сбываться, поскольку основывались на тщательном анализе текущих ситуаций. Глава государства подчеркивал, что Жириновский был не «предсказателем», а эрудированным человеком, который умел видеть и понимать сложные процессы в обществе и политике.