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Что ждёт Россию в 2025: в Сети нашли пророчества Жириновского наступивший год

В интернете вновь обсуждают предсказания основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, согласно которым в 2025 году произойдет «объединение русского мира в границах СССР». Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с записями политика, в которых содержатся его прогнозы на будущее. В них говорится: «2025 – объединение русского мира в границах СССР как минимум».

Что ждёт Россию в 2025: в Сети нашли пророчества Жириновского наступивший год
Фото: скриншот видео

Кроме того, в записях Жириновского упоминается, что в 2040 году произойдет объединение в границах славянского мира. Чернышов отметил, что почерк политика напоминает «почерк врача» и является сложным для расшифровки, что добавляет интриги к его предсказаниям.

Ранее президент России Владимир Путин высказывался о прогнозах Жириновского, утверждая, что они имеют свойство сбываться, поскольку основывались на тщательном анализе текущих ситуаций. Глава государства подчеркивал, что Жириновский был не «предсказателем», а эрудированным человеком, который умел видеть и понимать сложные процессы в обществе и политике.

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