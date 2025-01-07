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Скульптуры павильона «Эрмитаж» в Екатерининском парке отреставрируют

О планах реставрационных работ в павильоне «Эрмитаж», расположенном в Екатерининском парке в Царском селе объявили в Смольном. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры подготовил государственную историко-культурную экспертизу, которая выявила необходимость в восстановлении скульптур данного объекта культурного наследия.

Скульптуры павильона «Эрмитаж» в Екатерининском парке отреставрируют
Фото: скриншот видео

Согласно проведенному обследованию, скульптуры павильона «Эрмитаж» страдают от загрязнений пылью и сажей, а также от отслаивания краски. Утрачены некоторые элементы, обнаружена коррозия гипса и оголение каркаса. В процессе реставрации планируется укрепить гипс, зафиксировать слабо держащиеся элементы и очистить поверхность от старой краски. Скульптуру атланта с восточного фасада снимут для отправки на реставрацию в специализированную мастерскую. Утраченные фрагменты будут восстановлены с помощью отливки модели «зеркального» атланта с западного фасада павильона.

Павильон «Эрмитаж» был построен в 1749 году по проекту архитектора М.Г. Земцова, а архитектурно-художественные решения фасадов дорабатывал знаменитый Ф.-Б. Растрелли. За свою историю здание пережило значительные повреждения, особенно в годы Великой Отечественной войны. Ранее оно уже подвергалось реставрации в 1950-х и 2005-2006 годах, а с 2010 года было открыто для посещения. Реставрационные работы призваны сохранить это уникальное архитектурное наследие для будущих поколений.

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