Первая рабочая неделя 2025 года будет длиться всего два дня

Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой для россиян. После новогодних праздников, которые длились 11 дней, граждане выйдут на работу всего на два дня — 9 и 10 января, после чего снова начнутся выходные.
В январе 2025 года запланировано всего 17 рабочих дней. Следующие праздники ожидаются 23 февраля и 8 марта, которые выпадают на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные будут перенесены на 8 мая и 13 июня.
Стоит отметить, что последняя рабочая неделя 2024 года была шестидневной, и перенос рабочего дня с 30 декабря на 28 декабря позволил россиянам получить длительный отдых в праздничные дни.