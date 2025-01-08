В Гатчине впервые открыли бесплатный каток под открытым небом

В Гатчине открылся первый бесплатный каток под открытым небом на Соборной улице, известной как «гатчинский Арбат».

Каток с искусственным покрытием площадью почти 500 квадратных метров будет функционировать ежедневно при любой погоде до 15 марта, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Он вмещает до 50 человек одновременно, а продолжительность сеанса — 1,5 часа. Это нововведение предоставит жителям и гостям города возможность насладиться зимними развлечениями и активным отдыхом на свежем воздухе.