  • 18+

  • Сегодня

    09.01.25, Чт

    Погода

    -2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $101.68 €106.1 ¥13.43

В Гатчине впервые открыли бесплатный каток под открытым небом

В Гатчине открылся первый бесплатный каток под открытым небом на Соборной улице, известной как «гатчинский Арбат».

В Гатчине впервые открыли бесплатный каток под открытым небом
Фото: pxhere.com

Каток с искусственным покрытием площадью почти 500 квадратных метров будет функционировать ежедневно при любой погоде до 15 марта, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Он вмещает до 50 человек одновременно, а продолжительность сеанса — 1,5 часа. Это нововведение предоставит жителям и гостям города возможность насладиться зимними развлечениями и активным отдыхом на свежем воздухе.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть раком

Исследование показало, сколько россиян боятся заболеть ракомНовости
Онкология больше остальных заболеваний пугает россиян. Заболеть раком боятся 61,2% человек. При этом более половины — 52,1% — взрослых россиян считают, что их состояние здоровья удовлетворительное. Хорошим же его назвали 43,1% жителей России, и лишь 4,7% полагают, что их организм находится в плохом состоянии. Интересно, что наиболее здоровыми себя считают...
Подробнее

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 году

Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в 2024 годуНовости
Наиболее востребованной страной у российских туристов остаётся Турция. Аналитики компании «Ингосстрах» выяснили, где жители России в 2024 году предпочитали отдыхать. Первое место по популярности в этом рейтинге заняла Турция, а далее идут Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. В пятёрку лидеров также вошли Таиланд и Шри-Ланка. Ещё россияне по-прежнему выбирают...
Подробнее