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По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон иногда прибегает к помощи няни Марии Терезы Туррион Борралло, однако она придерживается строгих правил королевского протокола в отношении общения с детьми. Кейт просит няню избегать определенных слов в разговоре с 11-летним Джорджем, 9-летней Шарлоттой и 6-летним Луи. Об этом сообщило издание Daily Record.

По королевскому протоколу: какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне говорить при детях
Фото: скриншот видео

В частности, Марии запрещено произносить слово «секс» в присутствии детей. Кроме того, принцесса Уэльская считает недопустимым называть своих детей «малышами» или «малышками». По ее мнению, к детям следует обращаться исключительно по имени, чтобы подчеркнуть их достоинство и индивидуальность.

Мария Тереза Туррион Борралло работает с королевской семьей уже 14 лет. Ради своей престижной должности она пожертвовала личной жизнью и не имеет собственных детей.

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