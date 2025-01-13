Нутрициолог Фарисеева перечислила фрукты и ягоды, которые стоит есть в январе

С наступлением января зима вступает в свои права, однако это не означает, что на наших столах не остается свежих фруктов и ягод. В январе можно наслаждаться зимними фруктами, которые созревают в этот период в более теплых районах, замороженными ягодами, которые были собраны в летний период и высушенными плодами-сухофруктами. О том, каким фруктам стоит отдать предпочтение, рассказала Gazeta.SPb нутрициолог Наталья Фарисеева.

Январь — период цитрусовых: мандарины, апельсины, лимоны, лаймы, помело, свити, грейпфрут. Также в январе продолжается сезон хурмы, граната, айвы и киви. А вот так любимые нами яблоки по большей части созрели летом и осенью и поставляются в магазины из Азербайджана, Армении, Турции, Приднестровья, Сербии и Китая.

В январе особенно нужно включать в рацион вышеперечисленные фрукты, ведь они содержат необходимые нам витамины и микроэлементы, которые к середине зимы у нас истощаются.

Например, апельсины и мандарины богаты витаминами-антиоксидантами А,С,В,К, а также важными для сердечно-сосудистой и иммунной систем микроэлементами: калием, магнием, железом и цинком. Хурма содержит также бета-каротин и йод. Еще один фрукт, который нас радует весь год — это бананы. Они богаты витаминами А, В6, С, Е и К, а также считаются хорошим источником кальция, фосфора, магния, калия и натрия, содержат триптофан, что помогает улучшать настроение. Но содержат много сахара и не рекомендуется людям с сахарным диабетом или тем, кто хочет сбросить вес. Лучше покупать бананы незрелые-зеленые и дать им дозреть.

«Кроме фруктов в рационе в январе будут уместны замороженные ягоды. Они не уступают свежим в полезных свойствах, поэтому можно хранить их в морозилке всю зиму. Клюква, брусника, черника, черная и красная смородина, облепиха и калина содержат массу антиоксидантов, в которых так нуждается иммунитет. Ягоды, которые заморозили летом сразу после сбора, гораздо полезнее выращенных зимой тепличных ягод из супермаркетов. Также все они обладают противовоспалительным, противомикробным эффектом. Можно варить из них морсы, размораживать и добавлять в еду, делать соусы к мясным блюдам», — объяснила нутрициолог.

Сухофрукты с концентрированным содержанием витаминов и минералов помогут поддержать организм в январе. Инжир, курага, финики, изюм, чернослив — это источники кальция, калия, железа, магния. Во время сушки они теряют влагу и поэтому могут храниться долго. Перед употреблением их лучше хорошо промыть и замочить.

Но все-таки стоит помнить, что фруктов в рационе не должно быть очень много. Средняя ежедневная норма для взрослого человека — это 200-300 гр или один-два фрукта.