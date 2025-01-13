Цивилизация на пороге краха, но будет шанс на новое начало: доктор Ахмед о судьбе человечества

Ведущий научный сотрудник Института Шумахера и доктор Нафиз Ахмед представил свой взгляд на будущее человечества, находящегося, по его мнению, на перепутье между авторитарным крахом и возможностью перехода к новой эпохе сверхизобилия. Он предупредил о серьезных вызовах, стоящих перед человечеством, но также указывает на возможность перехода к новому, более устойчивому и процветающему будущему, при условии ответственных действий.

Ахмед утверждал, что цивилизации проходят четыре стадии: рост, стабильность, упадок и трансформация. Нынешняя индустриальная цивилизация, по его мнению, переживает фазу упадка. Упадок текущей системы, усиленный ростом авторитарных режимов и зависимостью от ископаемого топлива, может привести к краху человечества.

Ахмед видел перспективу перехода к «постматериалистической» цивилизации, основанной на распределенной чистой энергии и сетевом изобилии ресурсов, благодаря новым технологиям (чистая энергия, роботизированная промышленность, ИИ, 3D-печать, лабораторное сельское хозяйство).

Действия человечества в ближайшие пять лет будут иметь решающее значение для будущего планеты и определят уровень благополучия на оставшуюся часть столетия. Для перехода к новой цивилизации необходимы адаптивные системы и новые подходы к управлению, так как старые централизованные иерархии неэффективны.

Разрыв между формирующейся новой системой и существующей «промышленной операционной системой» приводит к политическим, культурным потрясениям и глобальным кризисам. Человечество стоит перед выбором: либо развитие к сверхизобилию, либо регресс и крах. Статья Ахмеда вышла на фоне тревожных предупреждений о том, что шесть из девяти планетарных границ Земли уже пересечены.