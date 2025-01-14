Из проруби в реанимацию: кому противопоказано купание на Крещение

Крещенские купания – давняя традиция с глубоким смыслом, но далеко не каждому человеку она пойдет на пользу. Ледяная вода – серьезное испытание для организма, и, если человек не привык к таким нагрузкам, реакция может быть очень непредсказуемой. Врач-эксперт медицинской Вера Сережина рассказала Gazeta.SPb о состояниях, при которых от купания в проруби лучше отказаться.

В первую очередь речь идет о людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже если кажется, что сердце в порядке, резкое погружение в ледяную воду – это стресс, который может спровоцировать спазм сосудов, резкий скачок давления, аритмию и даже инфаркт. Это особенно опасно для тех, кто уже сталкивался с проблемами вроде гипертонии, ишемической болезни сердца или перенес инсульт.

Еще одна группа риска – люди с сахарным диабетом и лишним весом. Холод может повлиять на обмен веществ, вызвать скачки уровня сахара в крови и ухудшить общее состояние. Плюс, если есть проблемы с сосудами или нервной системой, риск осложнений возрастает.

«Тем, кто страдает бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, гайморитом или отитом, тоже лучше не «испытывать судьбу». Холодный воздух и ледяная вода могут вызвать бронхоспазм, усилить воспаление и привести к серьезному обострению. Вместо бодрящего эффекта человек может получить недельный курс антибиотиков и длительное лечение», — отметила Сережина.

Людям с кожными заболеваниями, вроде экземы или псориаза, тоже стоит быть осторожнее. Контакт с ледяной водой может спровоцировать ухудшение состояния, вызвать раздражение или обострение болезни.

Конечно, не стоит забывать и про психологический фактор. Для человека с нестабильной нервной системой или психическими расстройствами такой резкий стресс может вызвать непредсказуемую реакцию – от паники до потери сознания.