Верник рассказал о таланте Добровольской во время церемонии прощания с актрисой

Актер и продюсер Игорь Верник рассказал на церемонии прощания с Евгенией Добровольской о ее страсти к сцене и огромном таланте. Об этом сообщил 360.ru.

Верник отметил, что Добровольская хотела играть много, нуждалась в ролях и жаждала сцены до последних дней. По словам актера, с Добровольской хотели работать лучшие актеры и режиссеры, которые неизменно признавали ее талант. Она не стеснялась говорить о неточностях и всегда становилась соавтором своих ролей и спектаклей.

Игорь Верник подчеркнул на прощании с Евгенией Добровольской ее безграничную преданность театру, ее талант и признание среди коллег, а также ее стремление играть до последних дней.

Ранее Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский простился с актрисой Евгенией Добровольской на траурной церемонии. Он отметил, что отметил, что страдания актрисы закончились, что «душа выдохнула» и радуется такому большому количеству пришедших проститься с ней.