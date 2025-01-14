Вторая индексация пенсий с 1 февраля 2025: кому и когда ждать увеличенных выплат

Правительство России рассматривает возможность дополнительной индексации пенсий из-за опережающего роста инфляции. Это решение может быть принято, если фактическая инфляция за 2024 год превысит прогнозируемые значения.

Необходимость пересмотра

Традиционная индексация пенсий на 7,3% в январе 2025 года, основанная на прогнозируемом уровне инфляции, оказалась недостаточной. Рост цен на основные товары и услуги превысил этот показатель, что вызвало недовольство пенсионеров. Январские прибавки оказались быстро обесценены.

Планируемая повторная индексация

Если фактическая инфляция окажется выше прогнозов, пенсии будут проиндексированы повторно, с учетом недостающей суммы. По предварительным оценкам Минтруда РФ, дополнительное увеличение может составить 2,3–2,5 % и затронет около 37 миллионов пенсионеров, включая работающих.

Сроки и ожидаемый размер пенсии

Ориентировочные сроки дополнительной индексации – с 1 февраля 2025 года, после публикации Росстатом данных о фактической инфляции за 2024 год. После всех индексаций в 2025 году средний размер страховой пенсии по старости ожидается на уровне 24 059 рублей.