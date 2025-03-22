Прокуратура проверит действия охранника после травмы на шее школьницы

Травма одной из школьниц в Санкт-Петербурге привлекла внимание сотрудников прокуратуры. Ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей в образовательном учреждении.

После инцидента медики оказали пострадавшей необходимую помощь, обработали рану и отпустили домой. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В рамках проверки сотрудники ведомства проведут анализ действий должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей в учебном заведении. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения, прокуратура рассмотрит вопрос о применении соответствующих мер реагирования.

Ранее, 21 марта, сотрудница частной охранной организации пыталась успокоить детей. Однако в процессе инцидента женщина порезала шею одной из девочек.