В Петербурге ушел из жизни фотохудожник Валентин Самарин

Фотограф и художник Валентин Самарин скончался 22 марта в Санкт-Петербурге. Он был известен своими работами в технике sanki.

Валентин Самарин ушел из жизни в возрасте 96 лет. За свою творческую карьеру Самарин создал около 20 тысяч негативов и примерно 10 тысяч фотографий. Свыше половины из них посвящены сценам из балетов и пластического театра.

Свои фотографии художник называл sanki. Работы представляли собой энергетические проекции метафизического измерения, созданные с помощью фотографических средств. Об этом сообщил городской портал «Культура Петербурга».

Отметим, что Самарин был одним из 13 участников первой ленинградской выставки андеграундной фотографии «Под парашютом». Мероприятие прошло в квартире поэта Константина Кузьминского в 1974.

В 1981 году художник уехал из Советского Союза и получил статус политического беженца во Франции. За 30 лет жизни за границей он провел больше 90 выставок по всему миру. Одна из последних экспозиций прошла в Катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.