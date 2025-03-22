Драка мигрантов в Петербурге привлекла внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил информацию об уличной драке между мигрантами в Санкт-Петербурге. В ходе конфликта один из иностранцев был ранен ножом.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По предварительным данным, в ходе уличной драки между мигрантами один из участников получил ножевое ранение. Полицейские задержали подозреваемого в нападении.

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники Следственного комитета направили в прокуратуру ходатайство о передаче материалов дела в свое производство, рассказали в пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад о ситуации и принятом надзорным органом решении.