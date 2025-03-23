В Эрмитаже могут запретить постановочные фотосессии из-за поведения посетителей

Представители Государственного Эрмитажа заявили о возможном запрете постановочных фотосессий в музее из-за недопустимого поведения посетителей.

Хранители музея отмечают, что свадебные и постановочные фотосессии в Эрмитаже регулярно проводят в стенах Эрмитажа. Однако для проведения такой съемки необходимо приобрести специальный билет.

Данная услуга приносит музею доход, который позволяет поддерживать систему льгот и сохранять стоимость входного билета на низком уровне по сравнению с другими крупными музеями страны. Если случаи злоупотребления продолжатся, музей может быть вынужден отменить данную услугу. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Эрмитажа.

В музее также опровергли заявление одной из посетительниц в ее блоге о том, что их не пустили в Эрмитаж. В своем блоге она пишет, что их не допустили в музей, хотя публикация сопровождается фотографиями и видео из залов Эрмитажа. Этот пост вызвал широкий резонанс в СМИ, многие выражали сочувствие блогеру, якобы не попавшей в музей из-за наряда подруги, отметили в музее.

Представители Эрмитажа назвали действия посетительниц провокацией, направленной на привлечение внимания к странице блогера и продвижение бренда. А использовать подобный способ для заработка на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, добавили хранители музея.

Отметим, что в согласно правилам на сайте музея, посетителям разрешено совершать любительскую фото и видеосъемку для личных нужд.