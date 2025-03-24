Россиянам назвали актуальные цены автомобиля Lada 2022 года выпуска

Несмотря на логистические сложности и приостановку производства в 2022 году, марка Lada не только сохранила позиции, но и увеличила рыночную долю с 21% до 28%, реализовав 188,6 тыс. автомобилей. Лидером продаж стала Lada Granta (95,9 тыс. шт.), за ней следовали внедорожники Niva (38,8 тыс. шт. в сумме за Legend и Travel) и Lada Vesta (29,2 тыс. шт.). Largus занял девятое место с результатом 17,7 тыс. проданных экземпляров.

Как сообщает 110км.ru за три последних года АвтоВАЗ восстановил стабильное производство всего модельного ряда, доступного у дилеров. Цены на новые автомобили выросли в основном в пределах инфляции. Редакция 110KM.RU проанализировала вторичный рынок, чтобы сравнить текущие цены на Lada 2022 года выпуска с их стоимостью год назад.

Базовая версия Lada Granta Standart (с двигателем Евро-5) сейчас стоит 749,9 тыс. руб., а комплектация Classic’24 с одной подушкой безопасности — 966 тыс. руб. Средняя цена подержанной Granta 2022 года составляет 869,9 тыс. руб. (чаще это модели без ABS и с двигателем Евро-2). Год назад такие автомобили стоили на 7% дороже — около 935 тыс. руб.

Для Lada Vesta 2022 год стал для модели переломным: после презентации обновлённой Vesta NG производство остановилось из-за проблем с поставками комплектующих. Большинство Vesta 2022 года — дорестайлинговые версии. Сейчас новая NG в комплектации Comfort оценивается от 1,24 млн руб., но фактически в наличии чаще предлагаются версии от 1,53 млн руб. На вторичном рынке подержанная Vesta 2022 года в марте 2025-го стоит в среднем 1,36 млн руб. — на 10% больше, чем в апреле 2024-го.Модель Lada Largus на платформе B0 столкнулась с трудностями: после остановки весной 2022 года выпуск возобновили лишь в мае 2024-го ограниченными партиями. Новый Largus сейчас стоит от 1,66 млн руб., а трёхлетние экземпляры — в среднем 1,49 млн руб. (на 5% выше, чем год назад).

После ухода Renault АвтоВАЗ сделал ставку на Granta и Niva, упростив конструкции для устойчивости производства. Летом 2022 года возобновили выпуск Niva Legend и Niva Travel. Сейчас новые Legend и Travel стоят от 1,06 млн и 1,31 млн руб. соответственно, а их трёхлетние аналоги — 952,2 тыс. и 1,2 млн руб. При этом Travel за год подешевел на 12%, а Legend — лишь на 3%, сохранив относительную стабильность цен.