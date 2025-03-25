Похититель 20 пачек сливочного масла задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, похитившего из гипермаркета 20 пачек сливочного масла. На него пришлось надеть наручники.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 24 марта в начале часа ночи в одном из круглосуточных гипермаркетов Приморского района. Выяснилось, что 31-летний мужчина пытается вынести продукты из магазина не первый раз.

Известно, что 22 марта он украл продававшийся в магазине рюкзак, в который сложил пачки сливочного масла. Ему удалось пройти через кассу самообслуживания незамеченным, после чего он покинул территорию гипермаркета.

Однако ко второму приходу грабителя сотрудники магазина подготовились. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения, вычислив вора. К полуночи 23 марта он снова вернулся в магазин с похищенным накануне из торгового зала рюкзаком. Злоумышленник направился в отдел молочных продуктов, где сложил в рюкзак свыше 20 пачек сливочного масла, после чего направился в сторону касс самообслуживания. Вор был замечен персоналом магазина, который нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место ЧП прибыл наряд Росгвардии. Сотрудникам ведомства пришлось надеть на мужчину наручники, поскольку он предпринял попытку выбежать из магазина с украденными товарами. В итоге злоумышленника доставили в один из отделов полиции.

Выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли похищенное масло на сумму 7 тысяч рублей и магнит, которым он портил датчики на товарах, сигнализирующих о краже.