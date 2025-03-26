Фальшивые сотрудники ФСБ выманили у пенсионеров из Петербурга больше 3 млн рублей

Два пожилых жителя Санкт-Петербурга попались на уловку фальшивых сотрудников ФСБ. В руки злоумышленников попали больше 3 миллионов рублей.

Вечером 25 марта в отдел полиции обратился 72-летний житель Гражданского проспекта. По словам мужчины, с 11 по 14 марта ему на телефон поступали звонки от неизвестных, которые решили представиться сотрудниками ФСБ.

Под предлогом сохранения денежных средств мошенники убедили пенсионера отдать сбережения курьеру, а также перевести часть денег на указанные счета.

Как стало известно Gazeta.SPb, 11 марта у подъезда своего дома заявитель передал неизвестному мужчине в темной одежде 450 тысяч рублей. На следующий день пенсионер перевел 1,2 миллиона рублей на «безопасный счет».

В связи с произошедшим инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также в тот же день правоохранители получили заявление от 73-летнего мужчины. Житель улицы Пограничника Гарькавого рассказал полицейским, что 22 марта ему на телефон позвонили мошенники.

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они смогли убедить мужчину продать свой автомобиль Hyundai Creta, а вырученные деньги передать курьеру.

У парадной своего дома, 24 марта, заявитель передал 1,3 миллиона рублей неизвестным мужчинам.

Правоохранители составили ориентировку на внешность злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».