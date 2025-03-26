Троицкий мост закроют для машин на два месяца

С первой декады апреля по первую декаду июня 2025 года движение личного транспорта по Троицкому мосту будет временно ограничено в связи с одновременным ремонтом дорожного покрытия и трамвайных путей.

Такое решение позволит завершить работы на 4 месяца раньше, сократив общий срок ремонта до 2,5 месяца. При этом автобусные маршруты продолжат работу в полном объеме, но с использованием реверсивной схемы движения.

Для смягчения последствий временного закрытия моста власти разработали комплекс компенсационных мер. На самом мосту и подходах к нему появятся выделенные полосы для автобусов и троллейбусов. Для оптимизации транспортных потоков на Литейном мосту установят специальные ограждения, которые помогут организовать плавное слияние двух полос движения.

На Арсенальной набережной скорректируют режим работы светофоров, увеличив время для пешеходных переходов и улучшив пропускную способность съезда с моста. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Аналогичные корректировки внесут на нескольких ключевых перекрестках, включая пересечение Шпалерной улицы и набережной Фонтанки. Также планируется организовать полноценное двухполосное движение по улице Пестеля.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил, что проведение запланированных компенсационных мероприятий позволит сохранить необходимую пропускную способность и минимизировать последствия закрытия Троицкого моста. По его словам, на протяжении всего периода будет осуществляться мониторинг транспортной ситуации и оперативное реагирование на изменения дорожной обстановки.

В Комтрансе просят водителей заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к проведению работ.