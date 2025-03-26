В Петербурге определили приоритеты развития морских торговых портов

В Ассоциации морских торговых портов состоялось заседание Общего собрания членов Ассоциации 26 марта. На встрече обсуждались важные вопросы развития морского грузового транспорта.

Участники заседания подвели итоги работы отрасли и определили приоритетные направления деятельности Ассоциации на будущее. Особое внимание было уделено модернизации портовой инфраструктуры и повышению эффективности работы российских морских торговых портов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков отметил, что транспортная система Санкт-Петербурга постоянно развивается. По его словам, «Большой порт Санкт-Петербург» — один из крупнейших портов на Северо-Западе России, навигация в котором ведется круглый год.

По его словам, портовый комплекс представляет собой современную систему, которая предлагает полный спектр услуг по обслуживанию и снабжению судов, а также по перевалке и транспортировке грузов на уровне мировых стандартов.

Также важно, что площадка Комитета по транспорту часто становится местом встреч членов Ассоциации с представителями органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и профильных федеральных ведомств. Это позволяет эффективно решать вопросы, связанные с портовой деятельностью, подытожил Ваньчков.