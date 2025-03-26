За три первых месяца паром «Антей» перевез свыше 1,1 тысячи единиц техники

С первых месяцев 2025 года на пароме «Антей» было перевезено больше 1,1 тысячи единиц техники.

С начала 2025 года паром «Антей» уже выполнил девять круговых рейсов, перевезя 970 единиц грузовой техники и 174 легковых автомобиля категории B. На судне можно переправлять автобусы, мотоциклы, строительную технику и другой транспорт. Для комфорта водителей и пассажиров на борту судна предусмотрено 59 кают общей вместимостью 149 человек.

Рост спроса на морские перевозки стал особенно заметен в 2024 году после ограничения сухопутного транзита. При этом направление Калининград – Санкт-Петербург занимает ключевое место в грузообороте Калининградского морского порта, составляя около 75% от общего объема. Это делает развитие морского сообщения, включая перевозку накатных грузов и пассажиров, одной из приоритетных задач. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербургу.

Морской порт «Пассажирский порт Санкт-Петербург» являясь одним из крупнейших круизно-паромных портов России, полностью отвечает требованиям организации регулярного сообщения между Петербургом и Калининградом. Об этом сообщает председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Стоит отметить, что 16 января 2025 года из пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге впервые более чем за пять лет отправился в рейс до Калининграда грузопассажирский паром «Антей».