Среда, 26 марта 2025
$84.19 €92.34 ¥11.56
2.8 C
Санкт-Петербург
Новости

За три первых месяца паром «Антей» перевез свыше 1,1 тысячи единиц техники

Даниил Александров
blank
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

С первых месяцев 2025 года на пароме «Антей» было перевезено больше 1,1 тысячи единиц техники.

С начала 2025 года паром «Антей» уже выполнил девять круговых рейсов, перевезя 970 единиц грузовой техники и 174 легковых автомобиля категории B. На судне можно переправлять автобусы, мотоциклы, строительную технику и другой транспорт. Для комфорта водителей и пассажиров на борту судна предусмотрено 59 кают общей вместимостью 149 человек.

Рост спроса на морские перевозки стал особенно заметен в 2024 году после ограничения сухопутного транзита. При этом направление Калининград – Санкт-Петербург занимает ключевое место в грузообороте Калининградского морского порта, составляя около 75% от общего объема. Это делает развитие морского сообщения, включая перевозку накатных грузов и пассажиров, одной из приоритетных задач. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербургу.

Морской порт «Пассажирский порт Санкт-Петербург» являясь одним из крупнейших круизно-паромных портов России, полностью отвечает требованиям организации регулярного сообщения между Петербургом и Калининградом. Об этом сообщает председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Стоит отметить, что 16 января 2025 года из пассажирского порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге впервые более чем за пять лет отправился в рейс до Калининграда грузопассажирский паром «Антей».

Поделиться:

Читайте также

Афиша

Лунозавр в космосе

29 марта и 12 апреля 2025 года Есть ли жизнь на других планетах, и можно ли подружиться с инопланетянами? Конечно! «Театр будущего» приглашает вас в увлекательное космическое путешествие всей семьёй на шоу «Лунозавр в космосе». Вас ждёт экспедиция по Солнечной системе, захватывающая визуализация далеких миров и знакомство с их необычными обитателями. Исследуйте инопланетную флору и фауну, погрузитесь в удивительные межгалактические истории! Для малышей – милые дракончики, для родителей – загадки Вселенной, а для бабушек и дедушек – вдохновляющий герой, бесстрашный космонавт Лёва! И это всё – на уникальной сцене с мультимедийным экраном 360 градусов, в футуристических декорациях, сопровождаемое научными фактами и экстремальными цирковыми трюками! Готовы к взлёту? Тогда скорее бронируйте билеты! Стоимость – от 1900 до 4000 рублей. Ссылка на спектакль: https://clck.ru/3HZkSJ Возрастное ограничение 0+ Реклама. Заказчик ИП...
Читать далее

Популярное

Новости дня

Город

Астролог Глоба предсказывал Петербургу статус культурной столицы мира и прорыв дамбы

Город

Русский музей вспомнил о своем первом управляющем

Культура

Минпросвещения предложило список фильмов для подростков в школах

Город

На КАД введут ограничения движения из-за уборки разделительной полосы

Город

В конце марта трамваи № 6 и № 40 поменяют свой маршрут

Город

В четверг улицы Петербурга окутает туман

Культура

Кравцов поручил разработать новые песни для детей с учетом традиционных ценностей

Культура

Театры Петербурга готовят премьеры к юбилею Великой Победы

Новости

Психолог Голубева рассказала как справляться с манипуляцией в отношениях

Новости

Юрист Воробьев назвал контроль одной из проблем инициативы о кормлении бездомных животных

Бизнес-вести

Торговый центр «Адмирал» перешел к новому владельцу

Новости

В Петербурге завершился переход от устаревшей системы ПНИ к домам социального обслуживания

Город

В Петербурге определили приоритеты развития морских торговых портов

Новости

Эксперт Мурадян сообщил, что массовой вспышки скарлатины в Таиланде нет

новости СПб смерть дети погода кража пожар петербург ремонт проверка статистика праздник животные общество работа нарушения продукты Роспотребнадзор здоровье штрафы ученые кад бизнес Госдума мчс электричество реставрация школа великая отечественная война исследование санкции мошенники спасатели фсб молодежь мурино курение пенсионер гати актер авито уборка школьники ограничения движения грипп электрички

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Храмцова София Алексеевна, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, пом. 9-Н, БЦ "Сальвадор", оф. 8, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb