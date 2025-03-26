Кравцов поручил разработать новые песни для детей с учетом традиционных ценностей

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости создать новые песни для российской молодежи.

Композиции должны быть интересны подрастающему поколению, также отражать традиционные ценности, закрепленные в указах президента, подчеркнул Сергей Кравцов.

Кроме того, Минпросвещение планирует развивать производство российских фильмов для школьников. С этой целью ведомство запустило конкурс «Вдохновленные детством» и приглашает сценаристов и всех заинтересованных присылать свои работы. Ведомство реализует проект совместно с Государственной думой и Министерством культуры, подытожил Кравцов.

Ранее Минпросвещение разместило на своем сайте список фильмов, рекомендованных для просмотра школьниками разных возрастов. Основную часть списка составляют фильмы отечественного производства — как советские, так и российские. Эта инициатива направлена на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.