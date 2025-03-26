Астролог Глоба предсказывал Петербургу статус культурной столицы мира и прорыв дамбы

В предсказаниях Санкт-Петербург ждали природные катастрофы, а также великое культурное возрождение.

Люди всегда стремились заглянуть в будущее. Эта жажда предвидения породила бесчисленных астрологов, ясновидцев и предсказателей. Особым спросом пользуются предсказания глобальных катастроф и конца света.

Среди известных провидцев находится астролог Павел Глоба. Он утверждал, что уже в этом столетии таяние ледников приведет к затоплению Петербурга и Западной Сибири.

Однако наряду с мрачными прогнозами Глоба предрекал городу на Неве и великое будущее. По его словам, с помощью двух человек Петербург станет культурной столицей Европы и мира.

Также провидец считал, что 1991 год будет критическим для ленинградской дамбы, которую он называл «черной дырой» города. А через три года, по его предсказанию, Ленинград получит название Петроград и станет вольным городом.