Девелоперы Петербурга рассказали о трендах в создании социальной инфраструктуры

Круглый стол, посвященный развитию образовательных и общественных пространств в новых жилых комплексах, прошел в городе на Неве на площадке РБК Петербург. Крупные девелоперы, включая Группу «ЦДС», Холдинг «РСТИ», ГК «Ленстройтрест», Группу «Аквилон», «GloraX» и «Самолет Страна», реализующие масштабные проекты социальной инфраструктуры, обсудили ключевые аспекты эволюции таких пространств и тренды, формирующие запросы покупателей.

Особое внимание участники встречи уделили высоким технологиям и комплексному мультимедийному оснащению, которые напрямую влияют на привлекательность и статус учебных заведений. Если раньше школа или детский сад в новом микрорайоне воспринимались просто как обязательные объекты, то теперь они превращаются в важный аргумент при выборе жилья. Современные образовательные учреждения — это уже не просто здания с классами, а многофункциональные центры, где могут проводить время и дети, и взрослые.

По мнению собравшихся на круглом столе, цифровые решения — интерактивные панели, системы управления и мультимедийное оборудование — должны закладываться в проект еще на этапе проектирования, а не добавляться в последний момент.

Сергей Хачатуров, руководитель направления «Интеграция» компании ТЕГРАТЕК отметил:

«Мультимедийные решения сегодня — это не просто «техника» внутри здания. Это часть экосистемы, которая помогает школе или детскому саду соответствовать ожиданиям родителей и амбициям педагогов, а также становится конкурентным преимуществом для девелопера, который стремится создать комфортную среду для клиентов. Чтобы этот пазл сложился с первого раза, мы должны быть в проекте уже на этапе архитектурной проработки. Тогда мы можем выстроить цифровую инфраструктуру, которая будет не только эстетичной, но и удобной в эксплуатации, простой в управлении, понятной для конечного пользователя. И еще один важнейший момент — бюджет. Если начинать диалог на поздних этапах, мультимедиа попадает в проект по остаточному принципу. А это значит, что школа или досуговое пространство рискует выглядеть устаревшим уже на момент сдачи объекта в эксплуатацию. Сегодня образовательные учреждения стремятся попасть в ТОП, и технологии — один из инструментов этого пути. Именно поэтому грамотное проектирование любого объекта социальной инфраструктуры в тесной связке с девелопером на ранней стадии становится залогом успеха».

Участники дискуссии также пришли к общей мысли, что в современных жилых комплексах должны быть не только квартиры, но и места для общения, работы и отдыха. Речь идет о семейных клубах, коворкингах, молодежных центрах и других пространствах, которые делают район комфортным для жизни.

Чтобы такие зоны получились удобными, современными и востребованными, застройщикам, проектировщикам и специалистам в сфере мультимедийных технологий нужно договариваться на ранних этапах. Только так можно создать по-настоящему комфортную среду для будущих жителей – современную, технологичную, безопасную и эстетически привлекательную.