В Парголово около онкологического кластера построят парковку на 500 мест

Выездное совещание по вопросу строительства автостоянки на 500 мест вблизи онкологического кластера состоялось в Парголово.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», стоянка будет находиться по адресу: Парголово, Ленинградская улица, участок 21.

В совещании приняли участие представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета имущественных отношений, Комитета по благоустройству, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также представители медицинских центров и другие заинтересованные лица.

На рабочем совещании обсуждались готовность к началу строительства и наличие всех необходимых технических согласований. На данный момент проектно-изыскательские работы находятся на финальной стадии.

Работы по созданию городской автостоянки на 500 мест около онкологического кластера, в непосредственной близости от ФГБУ «НМИЦ онкологии имент Петрова», будут завершены в 4 квартале 2025 года.