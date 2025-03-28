В список выявленных ОКН включат «Деревянную дачу» на Приморском шоссе

В списке выявленных ОКН окажется «Деревянная дача», расположенная на Приморском шоссе, 252 в Санкт-Петербурге. Она построена в начале XX века в дачном поселке Александровская.

Дом, сохранивший исторические габариты и декоративное оформление в стиле рационального модерна, принадлежал Марии Демкиной, сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга.

Его архитектурная ценность подтверждается сохранением исторической расстекловки окон и важной ролью в ансамбле исторической застройки Александровской, включая соседние памятники регионального значения — дом А.К. Чубанова и торговую лавку.

Напомним, что в настоящее время дача и законсервирована. Решение о включении в список выявленных памятников принято представителями КГИОП.