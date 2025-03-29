Жителям России рассказали о неизвестном новом вирусе

Вирус с тяжелыми симптомами появился в России.

Известно, что заболевшие жалуются на высокую температуру (до 39 градусов) и сильный кашель, часто с кровью. При этом результаты анализов на COVID-19 и грипп отрицательные.

По данным Telegram-канала SHOT, начальные симптомы напоминают обычное недомогание, однако в течение нескольких дней состояние пациентов резко ухудшается: их лихорадит, сильнейший кашель не проходит даже после приема лекарств, а многие становятся неспособны к самостоятельным передвижениям.

Одна из заболевших рассказала журналистам о своем опыте, подтвердив наличие кровянистой мокроты и безуспешности лечения стандартными препаратами от ОРВИ и коронавируса. Врачи пока не могут идентифицировать вышеупомянутый вирус. При этом никаких официальных сообщений о появлении данного вируса не было.