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Полиция раскрыла убийство на Загородном проспекте по «горячим следам»

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

Убийство на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге раскрыто правоохранителями по «горячим следам».

Сегодня, 29 марта при обходе жилого массива участковым уполномоченным полиции им был обнаружен пакет с останками человека в мусорном баке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Находка спровоцировала приезд сотрудников полиции, которые смогли оперативно установить личность погибшей. Ею оказалась 63-летняя уроженка города Кемь Республики Карелии. Помимо этого сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 77-летний пенсионер, который снимал у погибшей квартиру.

Согласно информации оперативников, причиной убийства стал произошедший конфликт между собственницей жилья и квартиросъемщиком. Последний, согласно предварительным данным, убил женщину и расчленил тело в попытке скрыть следы преступления. Затем он выкинул останки потерпевшей в мусорный контейнер.

Подозреваемый задержан и находится в отделе полиции.

 

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