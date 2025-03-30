Женщину госпитализировали после пожара в квартире на улице Турку

Спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире на Улице Турку. В результате происшествия одна женщина была госпитализирована.

Около полудня 30 марта сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На улице Турку горела двухкомнатная квартира. Возгорание произошло в комнате площадью 15 квадратных метров, где загорелась мебель на площади около 2 квадратных метров.

Спасатели прибыли на место инцдиента и 11:46 ликвидировали возгорание.

Однако при пожаре страдала женщина. Врачи доставили ее в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для борьбы с огнем были задействованы две единицы спецтехники и 10 сотрудников МЧС.