Ребенок оказался в больнице после аварии на Коломяжском проспекте

Школьника госпитализировали после столкновения с иномаркой в Приморском районе Санкт-Петербурга.

ДТП с участием 12-летнего пешехода произошло 29 марта в 16:25 на Коломяжском проспекте. Согласно предварительным данным, мальчик без сопровождения взрослых выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В тот момент школьника сбил житель Белгородской области за рулем автомобиля Volkswagen Golf.

Как стало известно Gazeta.SPb, после аварии медики госпитализировали пострадавшего с различными травмами. На данный момент врачи определили состояние школьника как средней степени тяжести.

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД за последние два года.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.