Экскурсионные трамваи поедут в Стрельну с середины апреля

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» представили расписание трамвайных экскурсий «По Оранэле в Стрельну» на 2025 год.

Программа будет проходить с 19 апреля по 13 декабря с периодичностью раз в две недели. В мае в честь 80-летия Победы запланированы дополнительные рейсы. Экскурсионные маршруты будет обслуживать современный двухсекционный трамвай «Богатырь-М» с символикой Ораниенбаумской электрической линии.

Во время путешествия участники экскурсии узнают об истории превращения Оранэлы в трамвайную линию, ее военном прошлом, а по приезде в Стрельну смогут посетить фронтовой филиал Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Маршрут экскурсии начнется с посадки на рейс рядом с памятником Блокадному трамваю на проспекте Стачек. А в конце поездки трамвай вернется к месту старта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Также представители организации добавили, что для участия в экскурсии необходима предварительная запись по телефону.