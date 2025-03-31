Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. В Вооруженные силы отправятся 160 тысяч человек.

Глава государства утвердил указ о проведении весеннего призыва на военную службу в 2025 году. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать в армию 160 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в тексте подписанного документа.

В 2022 году было призвано 134,5 тысячи человек, то в 2023-м – 147 тысяч, а в 2024-м – уже 150 тысяч. Такая динамика связана с реализацией президентских указов о поэтапном увеличении численности Вооруженных сил. С начала 2022 года общая штатная численность российской армии выросла с 1 миллиона до 1,5 миллиона военнослужащих.

Традиционно указ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной службы – солдат, матросов, сержантов и старшин, завершивших установленный срок службы.

Организацию призывных мероприятий поручено обеспечить правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.