Новую ремонтную зону открыли в петербургском Автобусном парке № 7

Автобусный парк № 7 Санкт-Петербурга сегодня отпраздновал двойной юбилей: 45-летие со дня основания и открытие новой ремонтной зоны, специально оборудованной для обслуживания газомоторного транспорта.

Парк №7 стал пионером в использовании экологически чистого транспорта в городе, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

С 2014 года количество автобусов на газомоторном топливе в парке выросло с 45 до 160 единиц, что потребовало модернизации ремонтной базы. Новая зона оснащена современным оборудованием, позволяющим значительно повысить эффективность и качество ремонта, а также обеспечить безопасность эксплуатации автобусов.

Поляков подчеркнул, что город на Неве является лидером в России по количеству автобусов на газомоторном топливе, имея свыше 3 тысяч таких машин на своих маршрутах, и дважды признан «Газомоторной столицей России».

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, ГУП «Пассажиравтотранс» всячески поддерживает курс Петербурга на развитие экологичного транспорта, в связи с чем аналогичные площадки будут создаваться и в других автобусных парках города.