Автостоянки в Петергофе начали работу по сезонному тарифу

С 1 апреля в Петергофе вступает в силу сезонный тариф на парковку у Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Две городские автостоянки, расположенные в непосредственной близости от Нижнего парка и Верхнего сада (улица Прудовая), переходят на почасовую систему оплаты, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Такое изменение призвано сделать парковку в Петергофе более доступной в период межсезонья, когда поток туристов снижается.

В пресс-службе ведомства обратили внимание, что сезонный тариф действует с 1 апреля по 31 октября. С 1 ноября стоимость парковки вновь составит 200 рублей в сутки.

Для удобства туристов, прибывающих на автобусах, на стоянке у Нижнего парка предусмотрено 8 мест для бесплатной выгрузки пассажиров в течение первых 15 минут. Это позволяет комфортно высадить туристов и продолжить движение, не оплачивая полную стоимость парковки.

В целом, сеть городских автостоянок Санкт-Петербурга насчитывает 15 площадок, расположенных в 6 районах города, и предоставляет в общей сложности 1909 парковочных мест.