Официальным банкротом стало предприятие «Мясное подворье»

Производитель замороженных полуфабрикатов «Мясное подворье» объявлен банкротом.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти завершил рассмотрение дела в отношении ООО «Мясное подворье», принадлежащего Андрею Полякову, признав компанию несостоятельной и открыв конкурсное производство до 24 сентября 2025 года. Управляющим назначен Максим Волков, пишет «Деловой квартал — Санкт-Петербург» .

Инициатором банкротного процесса выступил ПАО Банк «ФК Открытие», которому «Мясное подворье» задолжало около 300 млн рублей, включая проценты и пени. Банк обратился в суд в апреле 2024 года. Процедура наблюдения, начатая в июне того же года, подтвердила неплатежеспособность предприятия: активы компании значительно меньше суммы долга.

Финансовые показатели «Мясного подворья» в 2024 году резко ухудшились. Выручка от продажи пельменей и вареников сократилась почти на 70%, составив всего 190 млн рублей, а компания закончила год с убытком в 19 млн рублей.

Примечательно, что еще в сентябре 2024 года по иску того же банка «Открытие» банкротом был признан и владелец компании Андрей Поляков.