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В Петербурге снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

В период с 24 по 30 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в городе на Неве заболеваемость снизилась на 11,37% по сравнению с предыдущей неделей, оставаясь ниже эпидемиологического порога.

Наиболее подвержены заболеванию дети 3-6 лет. Зарегистрировано 43 294 случая ОРВИ, гриппа и COVID-19. Вирусы гриппа стали причиной 77% лабораторно подтвержденных случаев (2563 за неделю, 19 587 с начала сезона). Заболеваемость COVID-19 снизилась на 10,4% (225 случаев).

В Ленинградской области снижение составило 2,45%. Максимальная заболеваемость также наблюдается у детей 3-6 лет. Зарегистрировано 14 472 случая ОРВИ, гриппа и COVID-19. Вирусы гриппа выявлены в 95,6% лабораторно подтвержденных случаев (753 за неделю, 4114 с начала сезона). Заболеваемость COVID-19 снизилась на 18,8% (26 случаев).

При появлении симптомов ОРВИ, таких как температура, кашель, и насморк рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и лечения. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

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