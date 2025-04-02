Петербург опередил Москву по количеству пользования общественного транспорта

В Санкт-Петербурге общественным транспортом пользуется 32% жителей города, тогда как в Москве их количество составляет лишь 18%.

Согласно совместному исследованию «Работа.ру» и «Сберавто», наземный общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) остается наиболее популярным вариантом способом добраться до работы в России, его выбирают 27% опрошенных. Личный автомобиль занимает второе место с показателем 23%. Однако, в крупных мегаполисах картина меняется, пишет ТАСС.

В Москве, например, метрополитен является предпочтительным для 28% работников, в то время как наземный транспорт используют лишь 18%, а на личном автомобиле добираются до работы всего 13% опрошенных. Примечательно, что 23% москвичей, предпочитают пешие прогулки до места работы.

В Санкт-Петербурге наземный общественный транспорт остается востребованным, им пользуется 32% респондентов. Метрополитен занимает второе место с показателем 25%. Доля пешеходов здесь существенно ниже, чем в Москве — всего 11%,.

Что касается временных затрат на дорогу, то большинство россиян (43%) тратит от 30 минут до часа на поездку до работы в один конец. Меньше получаса дорога занимает у 32% опрошенных, от часа до двух – у 19%, а более двух часов – лишь у 5%.

Активное развитие экологичного транспорта в Санкт-Петербурге подтверждается планами властей. Как заявил председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев, в ближайшее время на улицы города выйдут 60 новых электробусов большого класса, 90 троллейбусов и 60 трамваев.