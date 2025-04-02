В Петербурге разбираются с очередями в школы и детские сады

Петербург добился значительных успехов в решении проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина, в 2024 году введено рекордное количество новых школ и детских садов.

В интервью «Петербургскому дневнику» Митянина рассказала о работе над актуальными задачами. Она заявила, что социальные программы — это фундамент для развития детей и будущего города.

В рамках реализации национального проекта «Семья» и городской программы «10 приоритетов» в Петербурге построено 57 детских садов на 10,5 тысяч мест и 37 школ почти на 29 тысяч учеников. Это позволило существенно снизить социальную напряженность среди родителей.

Среди ключевых мер поддержки отмечаются: бесплатные детские сады, выплата 550 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, подарочные наборы для новорожденных, 100 тысяч рублей молодым мамам-студенткам.

Митянина отметила, что статус многодетной семьи теперь присваивается бессрочно до достижения старшим ребенком 18 (или 23 при очном обучении) лет. В 2024 году выдано 76 647 соответствующих удостоверений.

Кроме того, по ее словам, особое внимание уделяется: профилактике школьных конфликтов, психологической помощи детям из семей участников СВО, организации отдыха для детей мобилизованных.