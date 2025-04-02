Свыше 4,6 млн раз петербуржцы оплатили парковку в первом квартале года

В первом квартале 2025 года жители и гости Санкт-Петербурга свыше 4,6 млн раз оплатили парковку в центре города.

Это свидетельствует о высокой востребованности платных парковок в исторической части Северной столицы, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города на Неве.

Наиболее популярным способом оплаты остается мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», занимающее лидирующую позицию среди всех доступных сервисов.

Разработчики приложения постоянно совершенствуют его функционал, добавляя новые опции для удобства пользователей и экономии времени.

Для удобства автомобилистов рекомендуется ознакомиться с правилами парковки и инструкцией по использованию платежных систем до начала поездки.

Напомним, в январе 2025 года председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев рассказал о перспективах расширения зоны платной парковки.

По словам чиновника, власти анализируют статистику и прорабатывают разные варианты снижения трафика.