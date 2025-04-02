Политолог Светов считает общие корни причиной российско-белорусского союза

В среду, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Беларуси. Политолог Юрий Светов заявил, что основой крепкого союза двух стран стало взаимное уважение и общие исторические корни.

В интервью «Вечернему Санкт-Петербургу», эксперт отметил, что несмотря на разные масштабы государств, их объединяет не только экономическая выгода, но и культурная близость. Светов подчеркнул, что русские и белорусы сохранили внутреннюю тягу, которая особенно укрепилась в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, политолог упомянул и различного рода выгоды от этого союза. Беларусь получает от сотрудничества с Россией: доступ к огромному рынку сбыта, обмен технологиями и гарантии безопасности как союзнику ядерной державы.

При этом эксперт предостерег россиян от «комплекса старшего брата». По его словам, не нужно поучать белорусов, ведь они многому могут научить россиян.