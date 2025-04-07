Следователи выясняют причину падения облицовки на голову детсадовца

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения фасада детского сада на ребенка. Также ход и результаты расследования дела находится под контролем прокуратуры.

Сотрудники следственного отдела по Василеостровскому району Северной столицы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной стало происшествия в детском саду на Васильевском острове.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел утром 7 апреля в детском саду на 8-й линии Васильевского острова. Часть фасадной облицовки здания обрушалась на семилетнего воспитанника учреждения. Медики госпитализировали пострадавшего в одну из больниц Северной столицы. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Также сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента, а также выявляют лиц ответственных за содержание здания.

Отметим, что данное происшествие привлекло внимание прокуратуры Василеостровского района города на Неве. Сотрудники ведомства взяли на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.