Автожурналист Баканов объяснил причины снижения цен на китайские машины

Российский авторынок переживает необычный период: цены на китайские автомобили стремительно падают, а дилеры готовы предлагать покупателям скидки до 1 миллиона рублей. В чем причина такого «тренда» и стоит ли сейчас покупать машину рассказал автомобильный журналист Петр Баканов.

В беседе с изданием «360.ru» эксперт рассказал, что цены рухнули из-за снижения спроса — у многих россиян нет средств на покупку авто, а брать кредиты стало невыгодно. Другая причина— переполненные склады: дилеры распродают машины 2024 года выпуска, которые «замораживают» их капитал.

Баканов отметил, что сейчас покупатель может диктовать условия. Так, на некоторые модели скидки достигают 500 тысяч. Но иногда скидка может составить 1 млн рублей. Эксперт подчеркнул, что миф о ненадежности китайских авто устарел. Современные модели по качеству не уступают европейским.

И все же журналист упомянул, что покупать китайский автомобиль стоит у проверенных брендов: Haval (Wey, Ora, Tank), Chery (Exeed, Omoda), Changan, Geely.