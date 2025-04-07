Градозащитники временно спасли особняк на проспекте Обуховской обороны

Исторический особняк в Санкт-Петербурге получил временную защиту от сноса после вмешательства градозащитников. Однако активисты опасаются, что здание все равно могут уничтожить.

После публикации утреннего поста из Telegram-канала «SOS СПб СНОС» чиновники включили особняк на проспекте Обуховской обороны,68 в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Данное действие накладывает временный запрет на снос до окончания процедуры рассмотрения заявления – по закону у властей есть 90 рабочих дней для принятия решения. Однако, как отмечают подписчики канала, аналогичный запрет полгода назад не помешал сносу соседних бань братьев Недлер.

Активисты требуют от КГИОП немедленно уведомить всех причастных застройщиков и подрядчиков о запрете любых работ. По информации местных жителей, здание уже расселено, огорожено строительным забором и обесточено. А на прошлой неделе у особняка начались регулярные акции протеста. Жители соседних домов и градозащитники пытаются предотвратить уничтожение исторического здания.

Ранее в сообществе обсуждали, что трехэтажный особняк 19 века могут снести уже на этой неделе. Заявление о признании его памятником архитектуры подано 4 апреля, но до сегодняшнего дня КГИОП не вносил здание в реестр. Пользователи предполагают, что задержка могла быть умышленной – чтобы успеть снести здание до вступления запрета в силу.

Как подчеркивают градозащитники, снос дома абсолютно необоснован. Дорогу к несуществующей трассе на Перевозной набережной можно проложить по соседнему пустырю.