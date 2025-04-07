В честь рекорда Александра Овечкина Авито переименовался в OVIto

Логотип Авито в соцсетях на сутки изменился в честь легендарного хоккеиста Александра Овечкина, который накануне превзошел достижение Уэйна Гретцки. С рекордным числом забитых в НХЛ шайб Овечкина поздравил президент страны Владимир Путин.

«Поздравляем Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ — 895 забитых шайб! На сутки меняем наш логотип на легендарное имя легендарного хоккеиста. Гордимся тобой, Ови! Ты сделал это, это история», — говорится в релизе «Авито», размещенном в Telegram-канале компании.

Фото в профиле целые сутки будет выглядеть так: силуэт хоккеиста с клюшкой в руках и шайбой и слово OVIto.

Напомним, что триумф настиг спортсмена в минувшее воскресенье в ходе игры против «Айлендерс». Россиянин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил свою рекордную шайбу, после чего провозгласил: «Русские, мы сделали это!». Таким образом Овечкин довел общее число своих голов в так называемой «регулярке» НХЛ до 895 и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки.