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Хор Сретенского монастыря выступит в Петербурге с пасхальным концертом

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Хор Сретенского монастыря даст в Санкт-Петербурге юбилейный пасхальный концерт. Это первое крупное выступление коллектива в городе за десять лет.

Пасхальный концерт хора Сретенского монастыря «Россия у нас одна» пройдет 28 апреля в БКЗ «Октябрьский». Мероприятие посвящено 30-летию возрождения коллектива. Это первое масштабное выступление хора в Северной столице за последние десять лет, говорится в сообщении организаторов.

Отметим, что история хора неразрывно связана с судьбой Сретенского монастыря, основанного в 1397 году. После многолетнего перерыва в советский период традиция была возрождена в 1990-х годах. Сегодня коллектив, которым руководит Андрей Полторухин, является одним из символов русской певческой культуры.

Хотя публика чаще приходит на народные и советские песни, в репертуаре хора есть и современные произведения, отмечает Полторухин. Он надеется, что через эту музыку коллективу удается отвлекать людей от повседневных забот и напоминать о вечных ценностях.

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