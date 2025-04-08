Аэропорт Пулково начал работать по весенне-летнему расписанию

Петербургский аэропорт Пулково начал работать по весенне-летнему графику. Добавились новые международные маршруты и увеличилось количество рейсов по популярным направлениям.

Как сообщает издание «Форпост», теперь пассажиры смогут улететь из Петербурга в Санья (Китай), Брест (Беларусь) и Хаммамет (Тунис). Кроме того, возобновляются рейсы в курортные направления, которые не обслуживались зимой: Даламан и Бодрум (Турция), Гянджа (Азербайджан), Тегеран (Иран) и Монастир (Тунис).

Аэропорт также расширил программу полетов по ряду популярных направлений. Например, в Анталью будет следовать 84 рейса в неделю.

Стамбул, Пекин, Алматы и Баку также вошли в число городов с увеличенным количеством рейсов.