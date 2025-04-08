На участке КАД закроют одну полосу движения до субботы

Начиная с 8 по 12 апреля на участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения. Специалисты проведут работы по уборке мусора в разделительной полосе дороги.

На период работ будет перекрыта четвертая полоса движения. Транспортные средства смогут двигаться только по трем оставшимся полосам с ограничением скорости до 50 километров в час.

Работы будут выполняться круглосуточно в две смены на участке внутреннего кольца КАД с 71 по 80 километр. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Актуальная информация о перекрытии будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Актуальная информация о перекрытии будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.